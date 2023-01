Mannheim. Dass sich seine Expertise auch auf das humoristische Gebiet erstreckt, zeigt der prominente Hunde-Kenner Martin Rütter in seiner Show „Der will nur spielen!“, mit der er am Donnerstag, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena gastiert. Darin nimmt Rütter sein Publikum „mit auf eine rasante Reise durch die Hundehütten dieser Nation“, verrät die Show-Ankündigung. „Er klärt auf, er deckt auf, und wenn’s sein muss holt er auch den Jogger von der Laterne“ (Karten zu 51,60 Euro: eventim.de).

