Historischer Güterwaggon kommt ins Depot

Nach 20 Jahren ging ein Güterwaggon aus den Beständen des Technoseums noch einmal auf Reisen: Am Donnerstag wurde das 6,70 Meter lange und 8,5 Tonnen schwere Exponat per Kran vom Museumsgleis auf einen Tieflader gehoben und abtransportiert. Zuvor stand der grüne Wagen mit dem charakteristischen Maggi-Schriftzug auf Ebene E direkt hinter der Museumseisenbahn. Er war Teil der werkseigenen Eisenbahn auf dem Maggi-Firmengelände in Singen am Hohentwiel. Von hier aus wurde die berühmte Maggi-Würze über die Schiene in ganz Deutschland vertrieben. 2003 überließ die Firma Maggi den Wagen dem Technoseum, im Zuge von Umgestaltungsmaßnahmen in der Dauerausstellung des Hauses wandert der Waggon nun bis auf Weiteres ins Museumsdepot. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1