Hier finden betroffene Familien Hilfe

Wer unter psychischen Problemen leidet, benötigt Hilfe. Hier sind einige Adressen wichtiger Anlaufstellen in der Region, viele weitere gibt es im Internet (www.starkimsturm.de).

Notdienst für Menschen in psychischen Krisen am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) Mannheim (rund um die Uhr besetzt): Notdienst in J 5, Therapiegebäude, Erdgeschoss, separater Eingang neben dem Haupteingang. Tel.: 0621/17030.

Notdienst für Menschen in psychischen Krisen der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Psychiatrischen Klinik Heidelberg (rund um die Uhr besetzt): Blumenstr. 8, Heidelberg, Gebäude 8, Tel.: 0621/566914 oder 06221/564466.

Notdienst für psychiatrische Notfälle von Eltern an der Psychiatrischen Klinik Heidelberg (rund um die Uhr besetzt): Voßstr. 2, Heidelberg, Gebäude 4270, Tel.: 06221/564466.

Kontakt für psychiatrische Notfälle von Eltern am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden: Zentralaufnahme, Heidelberger Str. 1A, Wiesloch, Tel.: 06222/550.

Beratungsstelle für Männer und junge Väter: Bismarckstr. 75, Ludwigshafen, E-Mail: maennerberatung@schutzraum-ev.de, Tel.: 0621/ 18065224.

Vitos Heppenheim: Mutter-Kind-Behandlung, Therapieangebot für Frauen von 18 bis 65 Jahren, Viernheimer Straße 4, Heppenheim, E-Mail: station0.2-mutter-kind@vitos-heppenheim.de, Tel.: 06252/16313.

Sprechstunde für psychische Erkrankungen in der Zeit um die Geburt am ZI Mannheim: K 3, 21, 4. OG, E-Mail: peripartal@zi-mannheim.de, Tel.: 0621/17032850.

Ambulanz für psychische Erkrankungen am ZI Mannheim: K 3, 21, 4. OG, E-Mail: zentralambulanz@zi-mannheim.de, Tel.: 0621/17032850.

Hochschulambulanz des Instituts für Psychiatrische und Psychosomatische Psychotherapie (IPPP): Gruppenangebot für Mutter mit Kindern (bis 6 Jahre), Hans-Böckler-Str. 3, Mannheim, E-Mail: zentralambulanz@zi-mannheim.de, Tel.: 0621/17032850.

Eltern-Kind-Zentrum K2: Tageseinrichtungen für Eltern und ihre Kinder im Alter von 8 Wochen bis 3 Jahren, K2, 6, Mannheim, E-Mail: elkiz.k2@mannheim.de, Tel.: 0621/ 293-9824.

Mannheimer Initiative für Kinder psychisch erkrankter Eltern (MaIKE): Anlaufstelle für die ambulante Versorgung chronisch psychisch erkrankter Menschen in Mannheim sowie für deren Angehörige und Partner, Sprechstunden im ZI und PZN, C 3, 16, Mannheim, E-Mail: kontakt@spdi-mannheim.de, Tel.: 0621/397490.

Psychologische Beratungsstelle des Caritasverbandes: D 7, 5, Mannheim, E-Mail: erziehungsberatung@caritas-mannheim.de, Tel.: 0621/125060.

Suchtberatung des Caritasverbandes: D 7, 5, Mannheim, E-Mail: suchtberatung@caritas-mannheim.de, Tel.: 0621/1250610 oder 0621/12506130.

‘Kinder sind Kompetent’ (Kisiko) des Caritasverbandes: für Kinder aus suchtbelasteten Familien, D 7, 5, Mannheim, E-Mail: beate.doerflinger@cv-dw-mannheim.de, Tel.: 0621/12506130.

Netzwerk Hilf.Kids: Hilfen für suchtbelastete Familien - ein Angebot des Drogenvereins Mannheim, K3, 11-14, Mannheim, E-Mail: tatomir@drogenverein.de, Tel.: 0621/ 1590053.

Clara – Ökumenischer Kinder- und Jugendhospizdienst: begleitet Familien, Kinder und Jugendliche mit chronischer oder schwerer Erkrankung. M1, 2, Mannheim, E-Mail: oek.kinderhospizdienst@diakonie-mannheim.de, Tel.: 0621/28000351.

Nummer gegen Kummer: Kostenlos. Kinder: Tel. 0800/1110333, Erwachsene: 0800/1110550, Internet: www.nummergegenkummer.de