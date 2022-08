Mannheimer Morgen Plus-Artikel Umwelt Helfer sammeln Kippen an Stränden und Wiesen in Mannheim

In einem Eimer sammeln die Surfrider Zigarettenstummel, die sie am Ufer der Flüsse in Mannheim gefunden haben. Die Ergebnisse der Aktion "Rheinkippen" sollen präsentiert werden - und das Außmaß an Müll veranschaulichen.