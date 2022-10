Halloween-Fest im Mannheimer Luisenpark abgesagt

Mannheim. Das Halloween-Fest im Luisenpark muss in diesem Jahr leider ausfallen. Das teilte die Parkverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Grund ist, dass ein sicherer Zugang zur Festhalle Baumhain wegen der Baustelle um die Neue Parkmitte nicht gewährleistet werden kann. Für die am 31. Oktober erwarteten Besucherströme seien die Ersatzwege vor allem für Kinder bei Dunkelheit nicht sicher genug. Würde es regnen, müsste das Halloween-Familien-Fest in der Festhalle Baumhain stattfinden, was aus den gleichen Gründen nicht möglich sei. Mögliche Ersatzstandorte wie das Pflanzenschauhaus und die Seebühne fallen aus, da sie derzeit saniert oder für eine Sanierung vorbereitet werden. Hinzu komme noch, dass viele der Wege ebenfalls saniert werden und an vielen wichtigen Stellen nur ein schmaler oder kein Durchgang sei, was einer Kinderveranstaltung nicht gerecht werde, heißt es in der Pressemitteilung. Zum traditionellen Halloween-Fest im Luisenpark kommen erwartungsgemäß um die 10 000 Besucher.

