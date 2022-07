Hätten die Mannheimer Stadtdekane Christian Lindner und seine Frau getraut?

Über die Hochzeit von Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner und der Journalistin Franca Lehfeldt kürzlich auf Sylt hat es jede Menge Diskussionen gegeben. Nicht nur wegen der Frage, ob ein so großes, mehrtägiges Fest in diesen Krisen-Zeiten angemessen ist. Sondern auch wegen der kirchlichen Trauung in der St. Severin-Kirche in Keitum. Auch diese kirchliche Trauung ist umstritten,

...