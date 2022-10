Günther Oettinger zu Gast bei Festakt der CDU in Mannheim

Mannheim. Zum Tag der Deutschen Einheit am Montag, 3. Oktober, kommt Günther Oettinger nach Mannheim. Eingeladen haben ihn die Kreisverbände und CDU-Gemeinderatsfraktionen Mannheim und Ludwigshafen, die seit 1990 den Nationalfeiertag gemeinsam mit einem öffentlichen Empfang begehen. Es ist die einzige Veranstaltung dieser Art in Stadt und Region. Der Tag sei „auch nach 32 Jahre nach der Wiedervereinigung ein großer Grund zu Freude und Dankbarkeit“, so der CDU-Kreisvorsitzende Christian Hötting. Er freue sich, dazu Oettinger gewonnen zu haben. Der Festakt mit dem ehemaligen Vizepräsidenten der Europäischen Kommission sowie früheren Ministerpräsidenten beginnt um 15 Uhr im Saal des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in L 7, 1, das seine Veranstaltungsräume vermietet. Anmeldung bis Sonntag unter www.cdumannheim.de/anmeldung erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1