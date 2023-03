Mannheimer Morgen Plus-Artikel Innenstadt Grünes Licht für drei verkaufsoffene Sonntage in Mannheim

Die Entscheidung im Gemeinderat über den Wunsch der Handelsverbände war so knapp wie erwartet. Aber jetzt ist klar, dass es in Mannheim in diesem Jahr drei verkaufsoffene Sonntage geben wird. Wir erklären, was geplant ist