Großbrand in Gaststätte

Bei einem Brand in einer Mannheimer Gaststätte im Quadrat L 15 sind vier Personen schwer verletzt worden. Erste Anrufe gingen am Dienstagmorgen um 6.30 Uhr bei der Polizei ein. Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren im Einsatz. Das Feuer konnte gelöscht werden. Zeitweise war die Bismarckstraße zwischen Kaiserring und Parkring in beide Richtungen gesperrt. Gegen 10.30 Uhr war die Sperrung aufgehoben, zwischenzeitlich gab es Verkehrsbehinderungen aufgrund der Nacharbeiten.

Einsatzkräfte der Feuerwehr vor dem Brandort. © René Priebe

Die genaue Zahl der Verletzten war zunächst noch unklar. Laut Polizei wurden vier Personen schwer und sechs Personen leicht verletzt, allerdings sei es möglich, dass sich von den Evakuierten noch nachträglich jemand meldet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde von einem Polizeisprecher auf etwa eine Million Euro beziffert.

Der Brand begann nach Angaben der Feuerwehr im Irish Pub O Reilly’s im Erdgeschoss. Aus den oberen Geschossen des vierstöckigen Gebäudes wurden anschließend etwa 20 Bewohner mittels Drehleitern und tragbaren Leitern gerettet. Über die Brandursache lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Brandexperten haben die Ermittlungen übernommen. julb/sho/kako/dpa