Großbrand im Mannheimer Handelshafen: Löscharbeiten beendet

Mannheim. Die Feuerwehr hat nach einem Großbrand im Mannheimer Handelshafen die Löscharbeiten beendet. Nach Angaben der Feuerwehr hat dort am Sonntagmorgen eine etwa 200 Quadratmeter große Halde mit Recyclingmaterial auf dem Werkgelände eines Recyclingbetriebes Feuer gefangen. Gegen Mittag konnten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle bringen. Die Brandbekämpfung erfolgte über zwei Drehleitern sowie mehren handgeführten Strahlrohren. Mithilfe eines Baggers des Betriebes wurde die Halde laut Feuerwehr Stück für Stück auseinandergezogen und abgelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Nachmittag. Am frühen Abend beendete die Feuerwehr laut eigenen Angaben die Löscharbeiten.

Es kam zwischenzeitlich zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Katwarn Meldung, dass Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen Waldhof, Neckarstadt-West, Neckarstadt-Ost und Wohlgelegen ihre Fenster und Türen schließen und Lüftungs- sowie Klimaanlagen abschalten sollen, wurde am Mittag aufgehoben. Die Luftmessungen der Feuerwehr in den angrenzenden Stadtteilen konnten keine erhöhte Schadstoffkonzentration in der Umgebungsluft feststellen. (mit ham)

