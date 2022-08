Gratis Musikfestival: Mannheimer Brückenaward startet am Freitag

Mannheim. Es ist eine Award-Veranstaltung, die nicht mit Preisen, aber mit ausgezeichneter Musik aufwarten kann: Am Freitag, ab 18 Uhr, und 27. August ab 16.30 Uhr findet der elfte Mannheimer Brückenaward statt. Bei dem nicht-kommerziellen Festival treten am Freitag etwa die Slacker-Folk-Formation How I Left und die niederländische Psychedelic-Band YIN YIN auf. Am Samstag folgen zum Beispiel Lokalmatador Gringo Mayer oder die Noise-Band Zahn. Projektor Pearson sorgt für die Licht-Show auf der Festivalwiese unterhalb der Eisenbahnbrücke auf Seite der Neckarstadt-West. Der Eintritt ist frei, eigene Getränke sind erlaubt. Mehr im Netz unter facebook.com/Brueckenaward.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1