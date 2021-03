Unterdessen sind die Corona-Zahlen am Donnerstag mit 99 Neuinfizierten weiter angestiegen. Nach den von der Stadt gemeldeten Zahlen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 164,5. In den vergangenen fünf Wochen sei die Fallzahlenentwicklung „dreifach so hoch wie Mitte Februar“, so Gesundheitsamtschef Peter Schäfer im zuständigen Fachausschuss des Gemeinderats. Auch die

...