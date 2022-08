Geruch in Mehrfamilienhaus in Mannheim führt zu Drogenfund

Mannheim. Im Rahmen eines anderen polizeilichen Einsatzes am Dienstagnachmittag hat die Polizei in einem Mehrfamilienhaus in der Sonderburger Straße im Eingangsbereich einen starken Marihuanageruch bemerkt. Wie die Polizei mitteilt, konnten sie den Geruch einer Wohnung zuordnen. Der Bewohner bestritt die Zuordnung der Beamten zunächst. Im Laufe des Gesprächs händigte einer der Anwesenden den Beamten knapp 40 g Marihuanablüten aus, die sie sicherstellten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden sie weiteres Betäubungsmittel und mehrere Joints, die sie ebenfalls sicherstellten.

In dem Zimmer eines Anwesenden fanden die Beamten über 170 Gramm Marihuana. Gegen ihn wird nun wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.