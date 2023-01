Mannheim. Ein Mann aus Bayern fährt im Jahr 1954 in einem VW Käfer nach Norditalien. Er ist nicht auf dem Weg in den Urlaub, sondern auf der Suche nach Arbeitskräften. Ihm gehört eine Ziegelei in Erding bei München. Damals ist schon klar, dass die Bundesrepublik und Italien ein Abkommen zur Anwerbung von Arbeitskräften unterzeichnen werden. Der Mann kommt auch nach Buia, einem kleinen Dorf in der Region Friaul. Dort wohnt damals der sechsjährige Giuseppe Londero.

Heute ist er 74 Jahre alt und lebt in einem gemütlichen Hinterhofhäuschen in Friedrichsfeld. Der „MM“ hat ihn dort für den Podcast „Migrationsstadt Mannheim“ getroffen. In der aktuellen Folge, die heute erscheint, blickt er auf seine Familiengeschichte zurück. Es ist ihm wichtig, dass auch heute noch über die Gastarbeiterzeit gesprochen wird. „Die haben wesentlich dazu beigetragen, dass es ein deutsches Wirtschaftswunder gab“, so Giuseppe Londero.

Giuseppe Londero zeigt ein Foto von sich und seinem Hobby Tischkicker. © Joschka Moravek

Sein Vater Umberto arbeitet Anfang der 1950er-Jahre in einem Bergwerk in der Nähe der jugoslawischen Grenze. Die Arbeit ist schwer und gefährlich. „Also es war schon eine sehr risikoreiche Arbeit, das hat man ihm angemerkt“, erinnert sich Giuseppe Londero. Umberto ist daher froh, einen anderen Arbeitsplatz angeboten zu bekommen. Gemeinsam mit seiner Frau beschließt er, nach Bayern zu gehen und dort in der Ziegelei zu arbeiten. Die drei fahren mit viel Gepäck und vielen anderen Italienern mit dem Zug nach Deutschland. Die Stimmung sei gut gewesen, erzählt Giuseppe Londero.

In Erding angekommen, kam der Frust. Denn die Familie wohnt jetzt in einem Raum über der Ziegelei. „In Italien haben wir ein eigenes Haus gehabt und in Deutschland war das eine unglaubliche Wohnsituation, das kann sich kein Mensch vorstellen.“

Über verschiedene Stationen kommen die Londeros dann nach Mannheim, genauer gesagt nach Neckarau. Umberto Londero arbeitet dort in einer Gießerei – sie wohnen in einer Baracke neben dem Betriebsgelände. Wo früher Zwangsarbeiter untergebracht waren, leben in den 1960er-Jahren die „Gastarbeiter“. Giuseppe geht in Neckarau zur Schule und macht dann eine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker bei den Motorenwerken Mannheim in der Neckarstadt. Eine aufregende Zeit für ihn.

Giuseppe wollte nie zurück nach Italien, aber seine Anfangszeit in Deutschland beschreibt er mit„friss oder stirb“. Immer wieder musste er sich durchkämpfen. „Ich habe viel über mich ergehen lassen und mich trotzdem angepasst. Ich habe auch immer mehr Leistung gebracht, als notwendig gewesen wäre, um anerkannt zu werden und dazuzugehören“, sagt er. Auch wie ihn nach seiner Ausbildung ein spontanes Abenteuer in eine schwere Krise stürzt, erzählt er in der aktuellen Folge.

"Migrationsstadt Mannheim" ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

