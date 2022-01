Fußgänger am Wasserturm von Auto erfasst und schwer verletzt

Mannheim. Ein wartender Fußgänger ist am Freitag in Mannheim von einer Autofahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Die 37-jährige Autofahrerin bog auf dem Friedrichsring nach rechts ab, verlor dabei aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und geriet auf den Gehweg, wie die Polizei Mannheim mitteilte. Ein 48-Jähriger wurde von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Der Mann erlitt multiple jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde schwer verletzt in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Sie stand nach Angaben der Polizei unter Einfluss berauschender Mittel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1