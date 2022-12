Für mehr Verkehrssicherheit: Nikolaus-Belohnung für Radfahrende in Mannheim

Mannheim. Der Nikolaus hat auch in diesem Jahr in Mannheim alle Menschen belohnt, die in der kalten Jahreszeit mit dem Rad unterwegs sind. Schokoherzen gab es am frühen Dienstagmorgen am Wasserturm und am Rosengarten für Radfahrende, die mit funktionierendem Licht unterwegs waren.

Für diejenigen, die ohne funktionierende Beleuchtung unterwegs waren, gab es aber nicht die Rute, sondern hilfreiche Gutscheine für Reparaturen oder Equipment rund ums Fahrrad bei lokalen Radgeschäften. Das Ergebnis war nach Angaben der Stadtverwaltung so erfreulich wie in den vergangenen Jahren: Der „Verkehrs-Nikolaus“ verteilte an der Ampel zwischen Rosengarten und Wasserturm insgesamt 191 Schokoherzen und nur zwölf Lichtgutscheine.

Die Nikolausaktion ist seit 2015 fester Bestandteil der „Tu’s aus Liebe“-Kampagne der Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg (AGFK-BW), die von den Mitgliedskommunen umgesetzt wird. Auch Mannheim als Gründungsmitglied beteiligt sich seit dem ersten Jahr und sendet den städtischen Nikolaus traditionell am 6. Dezember zum Beleuchtungs-Check.

Unterstützt wird die Nikolausaktion in diesem Jahr von den Fahrradhändlern Basement Bikes, Schreiber Zweirad & Motor-Technik, Lastenbyke, Radsport Altig und dem radladen. Die Gutscheine können bis Ende Februar 2023 eingelöst werden.