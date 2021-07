Freie Plätze für Sommerferiencamp von „Girls go movie“ für angehende Filmmacherinnen

Zum mittlerweile 17. Mal findet am 13. und 14. November 2021 das Kurzfilmfestival „Girls go movie“ statt. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Voraussichtlich findet das Festival im CinemaxX Mannheim statt.

Junge Filmemacherinnen können bis zum 13. September ihre Filmbeiträge zum Wettbewerb einreichen. Mitmachen dürfen Mädchen und Frauen zwischen zwölf und 27 Jahren aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. „Erstlingswerke von Einzelakteurinnen sind genauso willkommen wie Gruppenarbeiten von erfahrenen Nachwuchs-Filmerinnen“, heißt es weiter.

Die Filme dürfen nicht länger als zehn Minuten und nicht älter als zwei Jahre sein. Egal ob Spielfilm, Clip, Dokumentation oder Experimentalfilm – Genre und Thema sind frei. Was zählt, sei der „ganz eigene Blick auf die Welt“, so die Stadt.

Es werden in zwei Alterskategorien fünf Jury-Preise in Höhe von insgesamt 3100 Euro vergeben. Darüber hinaus werden ein Filmproduktions-Stipendium, gestiftet vom Offenen Kanal OK-TV Ludwigshafen, sowie ein mit 500 Euro dotierter Förderpreis vom Zonta-Club Mannheim verliehen.

In den Sommerferien finden erneut zwei Feriencamps zur Filmproduktion statt. Die Teilnehmerinnen zwischen zwölf und 17 Jahren aus Mannheim und der Metropolregion durchlaufen während der fünf Tage der Feriencamps alle Phasen der klassischen Filmproduktion: Von der Ideenentwicklung und Konzeption über das Drehbuch und das Storyboard bis hin zur Produktion und schließlich der Filmmontage bringen sie ihre Talente in einem gemeinsamen Projekt zusammen.

Das erste Feriencamp findet in der Woche vom 2. bis 6. August statt, das zweite Feriencamp vom 6. bis 10. September, jeweils von 10 bis 16 Uhr, im Jugendkulturzentrum forum (Neckarpromenade 46) in Mannheim. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro.

Vom Drehbuch zum fertigen Clip

Die Programme in den individuellen Filmcoachings stehen allen Mädchen und Frauen von zwölf bis 27 Jahren aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen zur Verfügung. Geboten wird individuelle Zusammenarbeit mit den Mentorinnen vor Ort, online oder per Telefon. Filmideen werden besprochen und können verwirklicht werden. Dies geschieht in Form filmischer Beratung, Unterstützung beim Drehbuch, Dreh und Schnitt. Die Angebote sind kostenlos und können noch bis zum 13. September in Anspruch genommen werden. Die Anmeldefrist endet am 31. Juli.

Anmeldungen zu den Filmcoachings, Sommerferiencamps und Online-Abgabeformular für Filmbeiträge und weitere Teilnahmebedingungen finden Interessierte online unter www.girlsgomovie.de.

