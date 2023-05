Freibäder locken mit Sport und Freizeitspaß

Die Freibadsaison 2023 steht vor der Tür. Wie die Stadt mitteilt, öffnen alle Mannheimer Freibäder am Samstag, 20. Mai, ihre Tore. Neben dem Herzogenriedbad – Mannheims größter Freibadanlage – laden die drei Vorortfreibäder Carl-Benz-Bad, Parkschwimmbad Rheinau und Freibad Sandhofen täglich zum Schwimmen und Erholen ein. „Nach drei Jahren der Corona-bedingten Einschränkungen freuen wir uns auf den pünktlichen Saisonstart und auf eine gute Freibadsaison“, sagt Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Angebot ist vielfältig und bietet jede Menge Freizeitvergnügen auch abseits der Schwimmbecken. Schöne Grünanlagen mit Liegewiesen und ausreichend Bäumen, Flächen für Sport und Spiel mit zahlreichen Möglichkeiten für Basketball, Volleyball und Tischtennis runden das Angebot ab. Nach Herzenslust kann beispielsweise im Herzogenriedbad auf drei Beachvolleyballfeldern gepritscht und gebaggert werden. Strategische Züge bewundern oder selbst ausführen, das ist beim Bodenschach im Parkschwimmbad Rheinau möglich.

Online-Ticket-System nutzbar

Für Kleinkinder sind in allen Freibädern die Planschbecken, Kinderrutschen im Wasser und an Land sowie weitere Kinderspielgeräte Anziehungspunkte, im Herzogenriedbad locken zusätzlich der Wasserspielplatz und der Spielbach. „Das Online-Ticketing-System, das während der Pandemie eingeführt wurde, kann neben dem Verkauf an der Badkasse als zusätzlicher Service weiter genutzt werden“, teilt Eisenhauer mit.

Die Öffnungszeiten der Freibäder im Überblick:

Herzogenriedbad: Das Bad hat täglich (auch an Feiertagen) von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags öffnet das Bad zusätzlich für Frühschwimmer ab 7 Uhr.

Carl-Benz-Bad: Geöffnet ist montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr.

Parkschwimmbad Rheinau und Freibad Sandhofen: Die Öffnungszeiten sind montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Als zusätzliches Angebot bietet das Parkschwimmbad jeweils mittwochs ab 7 das „Frühschwimmen“ an.

Der Kassenschluss der Freibäder ist jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit, und die Badezeit endet 30 Minuten vor Betriebsende. Das Frühschwimmen ist nur auf den Bereich der Schwimmerbecken begrenzt. Die jeweiligen Öffnungszeiten sind telefonisch über einen Anrufbeantworter im jeweiligen Freibad abrufbar, da bei anhaltend schlechter Witterung die Freibäder kurzfristig später geöffnet und/oder früher geschlossen werden können.

Die Beheizung des Beckenwassers im Herzogenriedbad und Parkschwimmbad Rheinau erfolgt, wenn nötig, mittels Fernwärme. So sind während der Saison kontinuierlich 24 Grad Celsius garantiert. In den Freibädern Carl-Benz-Bad und Sandhofen (beide Gas) ist die Erwärmung über die natürliche Sonneneinstrahlung vorgesehen.

Tickets können vorab online über www.schwimmen-mannheim.de oder an der Tageskasse gekauft werden. Der Vorverkauf für die Saisonkarte findet am Mittwoch, 10. Mai, von 10 bis 13 Uhr und am Donnerstag, 11. Mai, von 14 bis 17 Uhr im Herzogenriedbad statt. red/dir