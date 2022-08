Förderung für inklusiven Zirkuskurs

Der Kinder- und Jugendzirkus Paletti ist von der Ferry-Porsche-Stiftung für eine Förderung von 2500 Euro ausgewählt worden. Mit dieser Anschubfinanzierung für 29 weitere Sportvereine will die Stiftung Vereine unterstützen, die noch am Anfang ihrer Inklusionsreise stehen.

Insgesamt hat die Stiftung 59 Sportvereine und ihre Inklusionsprojekte ausgezeichnet und fördert so in diesem Jahr die „Inklusion im Sport“ mit einer Million Euro. „Damit stärken wir das sportliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Die prämierten Projekte zeigen, wie kreativ und innovativ Inklusion im Sport gelebt werden kann. Gemeinsam mit den Sportvereinen sind wir in der Spur, gesellschaftliche Teilhabe nachhaltig zu fördern“, sagt Sebastian Rudolph, Vorstandsvorsitzender der Ferry-Porsche-Stiftung.

Im Zirkus Paletti kommen einmal pro Woche Teenager mit Behinderung in die Halle im Pfeifferswörth, um ihr kreatives, tänzerisches und akrobatisches Potenzial zu entfalten. Begleitet werden sie dabei von Trainern aus den Bereichen Physiotherapie, Sporttherapie, inklusive Zirkuspädagogik, Artistik und Tanz. Mit der Förderung soll auch dieses inklusive Kursangebot vergrößert werden. Kinder und Jugendliche mit körperlichen und mentalen Beeinträchtigungen sind die Hauptpersonen des Projektes und gestalten das Zirkustraining aktiv mit.

Die Ferry-Porsche-Stiftung fördert und initiiert gemeinnützige Projekte. Namensgeber ist Ferry Porsche, der 1948 die Sportwagenmarke Porsche gründete. red