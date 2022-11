Flucht vor Polizei - mit 150 Stundenkilometern durch Mannheim gerast

Mannheim. Ein 20-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht auf Mittwoch in Mittwoch eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, fiel das Fahrzeug gegen 1 Uhr in der Dannstadter Straße einer Streifenwagenbesatzung auf. Der 20-Jährige flüchtete daraufhin vor der Polizeiauto und fuhr auf der Neckarauer Straße in Richtung Casterfeldstraße. Dabei beschleunigte der Audi-Fahrer in der Spitze auf eine Geschwindigkeit von mehr als 150 Stundenkilometern und konnte entkommen.

Endstation war in Brühl

An der anschließenden Fahndung nahmen bis 14 Polizeifahrzeuge teil. Gegen 2 Uhr konnte der abgestellte Audi auf einem Feldweg in Brühl angetroffen werden. Der anwesende Fahrer gab an, Cannabis konsumiert zu haben und keine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Auf dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau wurde durch einen Polizeivertragsarzt bei dem 20-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Der Audi wurde bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft sichergestellt und abgeschleppt. Auch gegen den Halter des Fahrzeugs wird ermittelt.