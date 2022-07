Familienarbeit im Blick - Diskussion mit berufstätigen Eltern in Mannheim

Mannheim. Die Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald setzt am Donnerstag, 7. Juli, die Veranstaltungsreihe „Digital Lunch“ für Personalverantwortliche und Führungskräfte fort. Von 12 bis 13 Uhr wird es einen Online-Input zum Thema „Erwerbs- und Sorgearbeit fairteilen“ von einer Human Ressources Expertin eines Mannheimer Großunternehmens geben. In den vergangenen Jahren hätten zunehmend mehr Väter Elternzeit genommen, erklärt die Stadt dazu in einer Pressemitteilung. Trotzdem sei die Familienarbeit von Eltern noch ungleich verteilt – dies habe gerade die Corona-Pandemie deutlich gemacht. Dabei würden viele Eltern den Wunsch nach mehr Partnerschaftlichkeit bei der Erwerbstätigkeit äußern: Väter wünschten sich mehr Zeit für ihre Kinder, Mütter oft mehr Zeit für Karriere.

Die Referentin berichtet aus der Praxis ihres Unternehmens und diskutiert mit den Teilnehmenden, was Unternehmen tun können, um Entgeltgleichheit zu fördern. Anmeldung unter www.frauundberuf-mannheim.de oder telefonisch unter 0621/29 325 90.