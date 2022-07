Fahrzeugbrand auf der A 6: Brücke in Mannheim-Wallstadt wieder frei

Mannheim.

Aus bislang nicht bekannten Gründen ist am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr der BMW eines Mannes in Brand geraten, als dieser die BAB 6 in Richtung Viernheim befuhr. Nach Angaben der Polizei stellte er das defekte Fahrzeug auf dem Standstreifen in Höhe Wallstadt, unter einer dortigen Brücke, ab. Der 45-Jährige konnte sich laut Polizeibericht selbstständig aus dem PKW retten und blieb unverletzt; sein Wagen brannte vollständig aus.

Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die darüber liegende Brücke (Sudentenstraße) sowie die Fahrbahn in Richtung Viernheim musste von 11:15 Uhr bis 11:40 Uhr komplett gesperrt werden. Anschließend konnte zunächst der linke von zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 12:55 Uhr war die Bergung des Fahrzeugs abgeschlossen. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr laut Polizei bis zum Kreuz Mannheim.

