Fahrkartenkontrolleur in Mannheim von zwei Männern ins Gesicht geschlagen

Mannheim. Zwei Männer haben einen Fahrkontrolleur am Sonntagabend in Mannheim ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei berichtet, stritten die beiden Parteien zuvor in der Straßenbahn, bevor es gegen 21.30 Uhr zu dem körperlichen Angriff an der Haltestelle Neuer Meßplatz kam. Zwei Männer waren zunächst aus der Bahn ausgestiegen, nach dem sie dort zwei Kontrolleure bemerkt hatten. Dann jedoch wollten sie wieder in die Bahn einsteigen und behaupteten, dass der Fahrkartenautomat an der Haltestelle nicht funktionieren würde. Die Kontrolleure wiesen die beiden darauf hin, dass sie sie ohne gültiges Ticket nicht straffrei mitfahren könnten. Die beiden verließen die Bahn, verfolgten diese aber auf E-Scootern bis zur nächsten Haltestelle. Dann gingen sie erneut zu den Kontrolleuren und schlugen einem von ihnen unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden Männer. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Mannheim unter der Telefonnummer 0621 33010 zu melden.

