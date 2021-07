Extinction Rebellion demonstriert für Mobilitätswende

Mannheim. Das Rhein-Neckar-Bündnis von Extinction Rebellion hat am Montagvormittag in den Quadraten bei einer Demonstration für eine autofreie Innenstadt die Einfahrt in Q1 über die Kurpfalzstraße blockiert. Nach Angaben der Polizei waren circa 30 Personen anwesend. Die Demonstrierenden versperrten die Straße mit Bannern und einem aus Pappe gebauten Auto.

Mit der Aktion sollte laut Angaben von Extinction Rebellion das Zentrum blockiert und in ein Straßenfest umgewandelt werden. Sie wollten darauf aufmerksam machen, dass Mobilität in Zeiten der Klimakrise radikal umgebaut werden müsse und auch Mannheim eine autofreie, menschenfreundliche und sichere Innenstadt werden sollte. Des Weiteren fordern sie einen kostenfreien und ausgebauten öffentlichen Nahverkehr im gesamten Rhein-Neckar-Gebiet.

Die Versammlung wurde gegen 13.50 Uhr nach Aufforderung der Polizei wieder aufgelöst. Zwei Personen, die auf Masten geklettert waren, weigerten sich, von diesen herunterzukommen. Erst als die Feuerwehr mit einer Drehleiter angerückt war, kamen sie von den Masten herunter. Während der Aktion wurde der Verkehr umgeleitet, es kam jedoch zu keinen starken Verkehrsbehinderungen.