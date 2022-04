Explosion in Bankfiliale auf dem Waldhof - Schaden an Geldautomaten

Mannheim. In der Nacht auf Dienstag kam es im Mannheimer Stadtteil Waldhof zu einer versuchten Geldautomatensprengung. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge gegen 3.30 Uhr einen Schaden an einem Geldautomaten einer Bankfiliale im Speckweg. Die Polizei stellte daraufhin fest, dass der Automat durch eine Explosion beschädigt, aber kein Bargeld entwendet worden war. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Umgehend wurde eine Fahndung nach verdächtigen Personen und Fahrzeugen eingeleitet. Wann genau es zu der Explosion in der Filiale kam, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

