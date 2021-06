Exotische Echse verirrt sich in eine Schreinerei im Jungbusch

Mannheim. Das haben die Mitarbeiter der Schreinerei Bechtold in der Neckarvorlandstraße im Jungbusch auch noch nicht erlebt: Plötzlich tauchte eine exotische Echse in der Werkstatt auf. Mitarbeiter Julian Warneking entdeckte das Reptil zuerst im Außengelände. Dann war das Tier wieder verschwunden. Ungefähr eine halbe Stunde später tauchte es in der Werkstatt selbst auf.

Mittlerweile ist das Tier im Reptilium in Landau. © Christoph Bluethner

Michael Bechtold fing das Tier zusammen mit Mitarbeitern und mithilfe eines Kartons ein. Kurzerhand machte sich das Team im Internet schlau, um welche Tierart es sich handelt: um einen Schwarzweißen Teju, der wohl aus Argentinien stammt. Diese Art soll bis zu 1,70 Meter lang werden und bis zu zehn Kilogramm Gewicht auf die Waage bringen.

Teju kommt ins Reptilium nach Landau

Michael Bechtold brachte den Teju ins Reptilium nach Landau. Für den Transport brachte er das Tier in einem Mörtelkübel – unser Bild – unter. Am Bestimmungsort angekommen, nahm der Teju Futter und Wasser sofort gut an. Wie er sich in die Werkstatt verirren konnte, bleibt unklar.