Evangelische Kirche startet Spendenaufruf

Mannheim. Mit Einbruch der Kälte steigt auch die Not bei vielen Bedürftigen. Vor allem für die Menschen ohne Dach über dem Kopf birgt die eisige Luft Gefahren. Deshalb sammelt die Evangelische Kirche ab sofort warme Jacken und Mäntel, Pullover, Mützen, Schals, Handschuhe, Schlafsäcke und Isomatten – also wintergerechte Ausrüstung, die nicht mehr gebraucht wird. Annahmestelle ist das zentral gelegene Haus der Evangelischen Kirche in M1, 1a, in der Nähe des Schlosses, montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr, freitags ab 8 bis 12 Uhr.

„Die Spenden werden an die Bedürftigen unserer Stadt weitergegeben, damit sie in der kalten Jahreszeit nicht frieren müssen“, sagt Pfarrerin Anne Ressel vom Leitungsteam der Vesperkirche. Die Spenden gehen an die Besucher der Mannheimer Vesperkirche sowie die der „kleinen Schwester“, des DiakoniepunktKonkordien in R3, 2b. „Wir danken für jede Hilfe und Unterstützung, die für unsere Mitmenschen Wärme bedeutet“, sagt Pfarrerin Ilka Sobottke.

Die 26. Mannheimer Vesperkirche beginnt am 8. Januar 2023 um 10 Uhr mit einem Gottesdienst und endet am 5. Februar 2023. Weitere Infos gibt es unter www.vesperkirche-mannheim.de. red/mek