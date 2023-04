Ernie in Mannheim: Zehn überraschende Fakten über die Sesamstraße

04

Das Krümelmonster wurde auf Diät gesetzt – und zwar in den USA. Auch Druck von außen musste der Song „C is for Cookie“ (deutsch: K steht für Keks) umbenannt werden in „A Cookie is a Sometimes Food“ (deutsch: Kekse isst man nur manchmal). Die Vorbildfunktion wurde dem Monster zum Verhängnis. Man fürchtete schlechten Einfluss auf die Ernährung. Die Folge: Das Krümelmonster trat mit einer Band bestehend aus Karotte und Aubergine auf und rief statt „Kekse!“ nur „Karotten!“ …