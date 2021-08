Ermittlungsgruppe "Poser" zieht in der Innenstadt zu laute Harley Davidson aus dem Verkehr

Mannheim. Ein 26-jähriger Motorradfahrer hat mit seiner Harley-Davidson unzulässigen Lärm erzeugt. Wie die Polizei mitteilte, ergab das eine Geräuschpegelmessung am Freitagabend im Bereich der Quadrate L5/L6. Für die montierte Auspuffanlage besaß der Fahrer keine Zulassung. Sein Motorrad musste er deshalb zunächst zurücklassen. Das Bike wurde sichergestellt, eine Anzeige und Mitteilung an die Zulassungsstelle folgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Freitagabend war die speziell eingerichtete Ermittlungsgruppe "Poser" der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim im Einsatz, da erfahrungsgemäß insbesondere in warmen Sommernächten Auto- und Motorradfahrer den erhöhten Publikumsverkehr und das Gästeaufkommen in Straßencafés in den Innenstädten nutzen, um mit ihren Gefährten zu protzen. Besonders "lautstark" fiel dabei der 26-jährige Motorradfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis kurz nach 21.00 Uhr auf. Mit seiner Harley-Davidson erzeugte er nicht nur unnötigen, sondern auch mehr als zulässigen Lärm.