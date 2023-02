Erkundungsarbeiten für die Planung des Ersatzneubaus der BBC-Brücke

Mannheim. Ab dem 20. Februar 2023 finden im Umgebungsbereich der BBC-Brücke, in der Zielstraße, der Boveristraße und der Rollbühlstraße, sogenannte „Suchschachtungen“ an zehn verschiedenen Stellen statt. Wie die Stadt mitteilte, dienen die circa sechswöchigen Arbeiten der Erkundung der Bestandsleitungen (Strom, Telekommunikation, Gas und Fernwärme). Die Ergebnisse fließen in den Planungsprozess des Ersatzneubaus der Brücke ein.



Sechs Suchschachtungen werden im Bereich der Geh- und Radwege und vier Suchschachtungen im Bereich der Fahrbahnen durchgeführt. Hier kommt es teilweise zu kurzeitigen Einschränkungen, jedoch bleiben die Verkehrsbeziehungen für den Fuß-, Rad- und Autoverkehr jederzeit erhalten. Um die verkehrlichen Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu reduzieren, werden die Arbeiten nacheinander und an jeweils maximal drei Tagen ausgeführt. Die jeweiligen Beschilderungen vor Ort sind zu beachten.

