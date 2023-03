Erdbebenhilfe in der Türkei - Wie sich Mannheim engagiert

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat zusammen mit mehreren Vereinen, Verbänden und Unternehmen der Türkei stämmigen Mannheimerinnen und Mannheimer eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um die weitere Erdbebenhilfe in der Türkei gemeinsam zu koordinieren. Die Idee stammt von dem Mannheimer Unternehmer Mustafa Baklan und Mustafa Dedekeloğlu, dem Vorsitzenden des Vereins „Mannheim hilft ohne Grenzen“, teilt die Stadt mit.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen, Vereine und Initiativen in den letzten sechs Wochen große Hilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien geleistet haben. Jetzt gilt es, im nächsten Schritt die Arbeit untereinander zu koordinieren und auch mittel- und langfristige Ziele zu vereinbaren. Ich bin Herrn Baklan und Herrn Dedekeloğlu sehr dankbar, dass sie hierfür die Initiative ergriffen haben.“, verkündet Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

Spendenmittel sollen laut Baklan für den Kauf von faltbaren Containern genutzt werden. „Viele Menschen benötigen eine Unterkunft, Zelte sind keine Lösung. Mit den jetzt gesammelten Spenden werden wir zunächst faltbare Wohncontainer erwerben und zur Verfügung stellen. Der Vorteil daran ist, dass sie einfacher zu transportieren sind und nachdem die Menschen wieder feste Unterkünfte haben, an andere Krisenorte gebracht werden können.“, erklärt er.

Wichtig seien aber auch lang- und mittelfristige Maßnahmen, wie beispielsweise der Bau eines Schulgebäudes, einer Kindertageseinrichtung oder eines medizinischen Zentrums. „In Kilis an der türkisch-syrischen Grenze haben wir erfolgreich und mit Unterstützung des Fachbereichs Internationales der Stadtverwaltung ein kommunales Bildungszentrum für geflüchtete syrische und türkische Frauen aufgebaut. Das können wir sicherlich an anderer Stelle wiederholen“, zeigt sich Dedekeloğlu optimistisch. Die Arbeitsgruppe solle sich zukünftig auch mit Hilfe in Syrien beschäftigen, da viele Mannheimerinnen und Mannheimer mit syrischen Wurzeln ihre Verwandten und Freunde unterstützen möchten.

Spendenmöglichkeiten bestehen über die beiden gemeinnützigen Organisationen „Mannheim hilft ohne Grenzen e.V.“ und das Deutsch-Türkische Institut für Arbeit und Bildung (gemeinsam mit dem TID, der Suntat Bildungsbrücke e.V. und dem Türkischen Elternbeirat).



Mannheim hilft ohne Grenzen e.V.

IBAN: DE23 6709 0000 0095 9221 04

VR Bank Rhein-Neckar eG

Verwendungszweck: Erdbeben

Spenden über PayPal: info@mannheimohnegrenzen.de

Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen, geben Sie bei der Überweisung bitte auch Ihre Postadresse an.



Deutsch-Türkisches Institut für Arbeit und Bildung e.V. (DTI) e.V.

IBAN: DE91 6705 0505 0040 2575 35

Sparkasse Rhein Neckar Nord

Verwendungszweck: Erdbeben Türkei