Engelhorn startet eigenes Impfzentrum in Mannheim - Aktion am Samstag in Q6/Q7

Der Mannheimer Einzelhandel will Schwung in die Impfkampagne bringen: An diesem Samstag, 11. Dezember, ab 10 Uhr bietet das Quartier Q 6/Q 7 für alle Impfwilligen ab 30 Jahren ohne Anmeldung eine Impfung mit dem Vakzin von Moderna an. 1000 Dosen stehen zur Verfügung, unterstützt wird die Aktion von mehreren Urologen, der Universitätsmedizin Mannheim und der Stadt. Impflinge müssen ihren Personalausweis, ihre Versichertenkarte, die ausgedruckte, ausgefüllte und unterschriebene Impf-Aufklärung (Aufklärungsbogen, Anamnesebogen und Einverständniserklärung) und - soweit vorhanden - den Impfausweis mitbringen. Die Dokumente können unter www.q6q7.de/covid-impfung heruntergeladen werden.

Am Montag, 13. Dezember, steigt auch das Modeunternehmen Engelhorn ein und öffnet ein neues Impfzentrum in den Räumen von „the box“ in O 6 an den Kapuzinerplanken. Unter ärztlicher Leitung können sich dort alle Bürgerinnen und Bürger ebenfalls kostenlos und ohne Termin einen Piks abholen. Verimpft werden die Vakzine von Biontech und Moderna als Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung.

Engelhorn hat nach eigenen Angaben als erstes Einzelhandelsunternehmen in Deutschland die Genehmigung erhalten, eine Impfstation einzurichten. „Es gibt derzeit zu wenig Möglichkeiten, um sich impfen oder boostern zu lassen. Deshalb organisieren wir das Impfen selbst und betreiben damit sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe“, sagte Firmenchef Fabian Engelhorn.

Den eigenen Mitarbeitenden habe man bereits im Frühjahr und auch jetzt wieder ein Impfangebot gemacht. „Es ist toll, dass so viele das Angebot angenommen haben, sodass wir mit unserer Impfquote deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegen“, berichtet Engelhorn.

Das Impfzentrum ist montags bis donnerstags von 9 bis 19, freitags und samstags von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen unter www.mannheim.de/impfaktionen.