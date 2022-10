Eissportzentrum Herzogenried öffnet am 15. Oktober

Mannheim. Die öffentliche „Eiszeit“ beginnt am Samstag, 15.Oktober, ab 14 Uhr im Eissportzentrum Herzogenried. Der Fachbereich Sport und Freizeit hat bereits im vergangenen Jahr Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den Energieverbrauch im Eissportzentrum spürbar zu senken. Die energiezehrenden Eislaufbereitungszeiten wurden hierbei technisch verbessert und reduziert, teilt die Stadt Mannheim mit.

Schon seit einigen Wochen sind die Eissportler und Jungprofis der Adler zum Training auf dem Eis in einer Halle. Dennoch ist im Vorfeld der neuen Saison die Halle erst 14 Tage später in Betrieb gegangen. Zudem wurden Trainingszeiten und Pläne der Vereine geprüft und angepasst. Zur Einsparung von Energie wurde die Eisfläche verkleinert.

Beliebte Aktionen auf dem Eis

„Wir sind froh, dass wir nach zwei Jahren wieder die Eislaufsaison regulär starten können und freuen uns auf sportliche und vergnügliche Monate auf dem Eis", so der Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer. Dabei seien erneut beliebte Aktionen geplant.

Beispielsweise wird der „Schlägerlauf“ in den Herbst- und Winterferien Baden-Württembergs für alle Eishockey-Fans am Donnerstag, 3. November, angeboten. Eissportfans können Schutzausrüstung wie Eishockeyhelm und Handschuhe, Eishockeyschläger und Puck mitbringen. Zum Start und Ende der Eislaufsaison lädt das Eissportzentrum zur beliebten Eisdisco für Jung und Alt. Termine sind am Freitag, 4. November 2022, und am Freitag, 3. Februar 2023, jeweils von 20 bis 22.30 Uhr. Der Online-Verkauf zur Eisdisco startet am 15. Oktober.

Öffnungszeiten für die Kleinen und die Großen

Die große Eisfläche wird immer samstags von 18 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr zu einer Rundbahn zusammengeschlossen - ideal für Leistungssportlerinnen und -sportler. Neben dem Publikumslauf gibt es gesonderte Eiszeiten für Anfängerinnen und Anfänger sowie Eltern mit Kindern. So können diese von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr Eislaufen. Der älteren Generation 50 Plus ist mittwochs von 10 bis 12 Uhr und freitags von 12.15 bis 13.45 Uhr eine Eislaufzeit vorbehalten.

Zu den Öffnungszeiten können Schlittschuhe ausgeliehen werden. Für die Allerkleinsten gibt es verstellbare Gleiter ab Größe 23. (Ansonsten kann zwischen Schlittschuhgröße 26 und 49 gewählt werden.)

So können Tickets vorab gekauft werden

Tickets für das Eissportzentrum können an der Barkasse, am Kassenautomaten vor Ort oder online (nur Einzeltickets, ohne Terminbindung) unter www.mannheim.de/eislaufen gekauft werden. Mit den Online-Tickets können mögliche Warteschlangen an der Kasse umgangen werden. Der Online-Verkauf für die Einzeltickets startet ab dem 5. Oktober.