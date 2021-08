Ein Sohn für Diana Pretzell

52 Zentimeter groß, 3994 Gramm schwer – das war Leonardo Joshua Pretzell am Tag seiner Geburt. Zur Welt kam der Sohn von Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne, Bild) und ihrem Mann Johannes Schneider-Pretzell am 29. Juli in der Uniklinik. „Alle sind wohlauf und sehr glücklich“, so Stadtsprecher Kevin Ittemann. Der kleine Leonardo Joshua ist das erste Kind der 1971 geborenen Bürgermeisterin.

© Christoph Blüthner

In Mannheim hat sie im Januar die Nachfolge von Felicitas Kubala angetreten. Pretzell ist im Rheinland aufgewachsen, hat Forstwissenschaften und Journalismus studiert und sich mit „Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz“ promoviert. Danach arbeitete sie im Regionalbüro „Naturgarten Kaiserstuhl“ des Umweltministeriums. 2012 wechselte Pretzell in die Naturschutz-Abteilung der Umweltstiftung WWF. Dort war sie zuletzt als Direktorin für die Umsetzung von Arten- und Naturschutzprojekten zuständig. stp/lang