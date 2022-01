DSDS: Nur eine Mannheimerin im Auslandsrecall

Mannheim / Burghausen. Nur eine der beiden Mannheimer Schwestern Giorgia und Daria Borzellino ist bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ noch im Rennen. Zwar ließ sich bei dem Auftritt in der RTL-Sendung am Dienstagabend Countrysängerin und Jurorin Ilse DeLange sowohl von der 23-jährigen Giorgia (sie sang „Castles“) als auch von der 19-jährigen Delia Borzellino (sie präsentierte „Ain’t nobody“) begeistern. Doch nachdem sich beide Sängerinnen in Burghausen zunächst einen Platz im Recall sichern konnten, wurde für den Auslandsrecall im italienischen Apulien nur ein Ticket nach Mannheim vergeben – das ergatterte Giorgia Borzellino. Die ausgeschiedene Daria Borzellino drückt ihrer Schwester die Daumen. Auf ihrem Instagramprofil schreibt sie: „Wir sind alle so unfassbar stolz auf dich und für uns hast du schon längst gewonnen.“

