„Dösbaddel“ gespendet

Es ist sein erster großer Auftritt in der Öffentlichkeit: Bis 2027 will das Leibnitz-Institut für Deutsche Sprache am Neckarufer südlich vom Alten Meßplatz das Forum Deutsche Sprache errichten – ein Ort für Veranstaltungen, Begegnungen, Forschungen und Ausstellungen rund um die Sprache. Schon jetzt bittet das Institut über soziale Medien um „Sprachspenden“, aber gerne nutzte es auch den Frühjahrsempfang, um das Projekt vorzustellen. „Wir sammeln Lieblingswörter, Dialektwörter oder einfach Begriffe, die nur in einzelnen Familien oder Dialekten eine Bedeutung haben“, erläutert Henning Lobin, der Direktor des Instituts, mit Blick auf die Pinnwand, wo etwa „Dösbaddel“ für einen Dummkopf ebenso steht wie „Babbelwasser“ für Sprudel. Schließlich sei es ein zentrales Anliegen der neuen Einrichtung, Alltagssprache zu dokumentieren. Der Frühjahrsempfang sei „eine großartige Sache, was es so in nur ganz wenigen Städten gibt – als Einladung an alle, zu sehen, was die Stadt plant und was die Vielfalt der Stadt ausmacht“, so Lobin. pwr

