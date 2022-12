Döner-Inflation in Mannheim: Das sagen Gastronomen und ein Experte zum Preisanstieg

„Dreimal Döner wie immer.“ Das heißt: mit Putenfleisch, Knoblauch- statt Joghurtsoße und natürlich auch etwas „scharf“. Der Kunde will keine Experimente, sondern das, was ihm schon immer schmeckt. Neu ist hingegen die Antwort des Verkäufers: „Drei Döner, macht 19,50 Euro.“ Es ist laut an der Feudenheimer Hauptstraße. Der Lärm vorbeifahrender Fahrzeuge verschluckt immer wieder das eine oder

...