Digitalsprechstunde für Senioren - Tipps für das Benutzen von Smartphones

Mannheim. Der Seniorenrat beteiligt sich seit Anfang des Jahres an der Digitalsprechstunde des Kreisseniorenbeirats Bergstraße und der Seniorenvertretung der Region Rhein-Neckar. Die Sprechstunden stehen unter dem Motto: Was tun mit Computer, Tablet, Laptop und Smartphone? Sie finden jeweils am dritten Freitag im Monat, von 10 bis 11 Uhr statt. Nächster Termin ist dieser Freitag, 17. Juni. Als Referent und Moderator steht den Teilnehmern der Vorsitzende des Seniorenbeirats Bergstraße, Nikolaus Teves, Rede und Antwort.

Der Bedarf gerade für Ältere ist da: Immer mehr Vorgänge des täglichen Lebens benötigen zur Abwicklung Tablets, Laptops oder Smartphones. „Für ältere Menschen entstehen daraus ständig neue Fragen, gleichgültig, ob man im Internet einkaufen will, den Arzt oder die Ärztin oder die auswärts lebenden Familienmitglieder über Videotechnik nicht nur sprechen, sondern auch sehen möchte“, so der Rat. Digitaltechnik ermögliche es darüber hinaus zu sehen, „wer vor der Haus- oder Wohnungstür steht. Wer die Heizung neu steuern oder wie mit einer Notruftaste Hilfe gerufen werden kann.“ Diese Situationen belegten, rund um die Nutzung von Digitaltechnik „bestehen eine Vielzahl von Fragen, insbesondere bei der älteren Generation auch zum Thema Sicherheit“.

Im Internet kann man unter mannheimer-seniorenrat.de den Zugangscode bei der Präsentation zum Zoom-Meeting zur Digitalsprechstunde über den Zoom-Link abrufen. Die Teilnahme ist rechtzeitig vorzunehmen, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist.

Info: Link zum Zoom-Meeting unter bit.ly/3QsjX0Y