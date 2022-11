Diebe fahren mit Auto in Schaufenster von Mannheimer Juwelier

Mannheim. Die Polizei hat drei mutmaßliche Diebe gefasst, die in Mannheim mit einem Auto in das Schaufenster eines Juweliers gefahren sind. Das Trio sei in Hanau festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Hannover am Freitag mit. Das Fluchtauto habe man gekannt. Nähere Angaben zu den Umständen der Festnahme wurden nicht gemacht. Es handele sich um drei Männer - 26, 34 und 35 Jahre alt.

Sie gehörten wohl zu einer Bande, die in wechselnder Besetzung Blitzeinbrüche bei Juwelieren begangen hat. Die Männer sollen am Samstag dem Haftrichter in Hannover vorgeführt werden. Es gebe Verbindungen zu Überfällen auf Schmuckgeschäfte, die in den vergangenen Jahren in der niedersächsischen Landeshauptstadt in gleicher Weise begangen worden seien.

Die Verdächtigen sollen gegen 3.45 Uhr am Freitag Schmuck gestohlen haben und danach geflohen sein, wie die Polizei mitteilte. Über die Höhe der Beute machten die Ermittler zunächst keine Angaben.