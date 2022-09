"Die Normannen": Was Besucher in der REM-Ausstellung erwartet

Waffen klirren. Kämpfer mit Helm und im Kettenhemd treten gegen- einander an, Mann gegen Mann, mit Schwertern und Streitäxten. Reiter galoppieren unter wehenden Fahnen voran und die Pfeile der Bogenschützen sausen durch die Luft.



So muss es gewesen sein bei der Schlacht von Hastings am 14. Oktober 1066, nach der Wilhelm der Eroberer, nicht ohne Grund auch Bastard genannt, zum König

...