Das waren die beliebtesten Vornamen 2022 in Mannheim

Mannheim. Es ist für Eltern eine der ganz großen Entscheidung: Welchen Namen soll das Neugeborene tragen? Viele werdende Mütter und Väter lassen sich von Rankings, also Listen der beliebtesten Vornamen des Vorjahres, inspirieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadt Mannheim hat nun eine Liste veröffentlicht, die Auskunft darüber gibt, welche Vornamen von den Eltern am häufigsten ausgewählt wurden. Diese zählen zu den beliebtesten Vornamen im Jahr 2022 in Mannheim. Bei den Jungs herrscht dabei ein Untentschieden.

Die Auflistung bezieht sich dabei auf den ersten eingetragenen Vornamen. In Klammern steht jeweils die Anzahl der Kinder mit diesem Namen.



Das waren die beliebtesten Mädchen-Namen

Das waren die beliebtesten Jungen-Namen

Ella (27)Mila (24)Emma (22)Lina (22)Mia (22)Emilia (19)Hannah (15)Lea (15)Maria (15)Marie (15)Leon (29)Noah (29)Felix (28)Emil (24)Leo (22)Jonas (20)Levi (19)Ben (18)Finn (17)Liam (17)Luca (17)

Noah erneut beliebt

Im letzten Jahr waren bei den Mädchen Emilia (34) und bei den Jungen, wie dieses Jahr erneut, Noah (29) die Spitzenreiter.

Insgesamt kamen im Jahr 2022 in Mannheim laut Standesamt 4.186 Kinder zur Welt (im Vorjahr 2021 waren es 4.366 Kinder).

Allgemeiner Trend im Süden

Sophia und Noah - das waren 2022 die beliebtesten Vornamen in Baden-Württemberg. Sophia hatte schon im vergangenen Jahr die Rangliste bei den Mädchennamen angeführt, damals noch in einer Wertung für ganz Süddeutschland. Im Mannheimer Ranking der beliebtesten Namen taucht er in diesem Jahr erstmals gar nicht auf. Leon, regionaler Spitzenreiter 2020 und 2021, ist im zu Ende gehenden Jahr nur noch Dritter. Dafür ist dieser Name für männliche Babys in der Quadratestadt am beliebtesten.

Silvester-Babys in der Statistik

Übrigens: die Kleinen, die am 31.12.2022 auf die Welt kommen, werden im Standesamt aus statistischen Gründen dem Jahr 2023 zugeordnet. Daher kann es im Vergleich zu den Angaben von Krankenhäusern möglicherweise leicht unterschiedliche Zahlen geben.