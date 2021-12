Es ist sozusagen eine goldene Hochzeit, die im Ratssaal des Stadthauses in N1 gefeiert wird – die Hochzeit einer ganz besonderen Freundschaft. Genau 50 Jahre ist es her, dass der Schulleiter des Mannheimer Lessing-Gymnasiums und der „Proviseur“ des Lycée Dumont D’Urville in Toulon am 6. Dezember 1971 ihre Schulpartnerschaft vertraglich festhalten. 1958 nimmt Toulon erstmals Kontakt zu Mannheim

...