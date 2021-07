Corona-Inzidenz sinkt - mehrere Reiserückkehrer und Doppelt-Geimpfter infiziert

Mannheim. Mit einem weiteren Corona-Fall ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Freitag (Stand 16 Uhr) im Vergleich zum Vortag auf 7,1 gesunken. Am Donnerstag lag der Wert - bezogen auf die täglich von der Stadt veröffentlichten Zahlen - bei 8,4. Im Wochenvergleich steigt der Wert: Am Freitag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 4,2.

Dem Gesundheitsamt der Quadratestadt wurden damit seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16.389 bestätigte Infizierte gemeldet, teilte die Verwaltung mit. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert. Somit sind weiterhin 304 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 16.019 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in der Stadt aktuell bekannten aktiven Fälle auf 66.

Neun Fälle durch Reiserückkehrer

Von insgesamt 19 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der 27. Kalenderwoche (5. Juli bis 11. Juli) gemeldet wurden, werden knapp die Hälfte der Fälle mit Reiserückkehrern in Verbindung gebracht. Die Stadt gab die Zahl mit neun Fällen an. 16 der 19 Infizierten waren nicht gegen das Coronavirus geimpft, zwei Fälle waren einmal und ein Fall vollständig geimpft.

Knapp 265.000 Impfungen durchgeführt

Seit Impfstart am 27. Dezember des vergangenen Jahres sind in Mannheim bislang 264.924 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden (Stand: Donnerstag, 21 Uhr). Dabei wurden nach Angaben der Stadt im Impfzentrum und von den Mobilen Impfteams insgesamt 143.835 Erstimpfungen verabreicht und 121.089 Zweitimpfungen.

Zudem informierte die Verwaltung, dass das Gesundheitsamt der Stadt im Zeitraum vom 5. Juli bis zum 11. Juli 37 Meldungen über positive Schnelltestungen erhalten hat. Sieben wurden durch einen PCR-Test bestätigt. Das macht gegenüber der Gesamtzahl in der 27. Kalenderwoche von 19 neuen positiven Fällen 36,8 Prozent der entdeckten Fälle aus. Insgesamt wurden im selben Zeitraum laut Mitteilung der einzelnen Teststellen 28.662 Bürgerinnen und Bürger, auch mit Wohnsitz außerhalb Mannheims, getestet.