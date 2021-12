Corona-Impfung ohne Versicherung in Mannheim

Mannheim. Die Malteser helfen in Mannheim Menschen, die keine Versicherung haben, eine Corona-Impfung zu bekommen. Dabei ist eine Versicherungskarte für eine Impfung gar nicht zwingend nötig. Die Malteser versuchen deshalb die Menschen an Impfstellen zu vermitteln. Insbesondere Bürgerinnen und Bürger mit weniger Deutschkenntnisse geben sie einen offiziellen Brief mit „Bitte um Covid-19-Impfung“ mit. Die medizinische Hilfe der Malteser ohne Versicherung gibt es in der Zehntstraße 32 in der Neckarstadt-West. Erreichbar sind sie unter 0621/32 49 14 89 oder per Mail: mmm.mannheim@malteser.org .

