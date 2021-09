CO2-Stopp verlangt - Mannheimer Klimainitiativen strahlen GKM mit Lichtprojektion an

Mannheim. Die Mannheimer Klimainitiativen "Mannheim kohlefrei", „Fridays for Future“ und „Mannheim Zero“ hatten am Abend nach der Demonstration das GKM mit der Lichtprojektion "CO2 STOPP 2025" und "KOHLESTOPP" angestrahlt. In der Nähe des Blocks 8, Ecke Aufeld-/Angel-/Plinaustraße hatten sie zudem an einem Stand Infos zu Wärmewende und Kohleausstieg bereitgehalten. „Wir stellen bildstark Forderungen an Politik und MVV für den Ausstieg aus der Kohle-/Gas-/Müllverbrennung“, hieß es von den Aktivistinnen und Aktivisten.

