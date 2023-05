Cineplex auf den Planken endgültig geschlossen

Ein letztes Mal ist am Dienstagabend mit „The Whale“ im Cineplex auf den Planken ein Film über die Leinwand gelaufen. Nun hat das Kino endgültig geschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sang- und klanglos lief der letzte Abend im Kino in P7, sagt Frank Noreiks, Geschäftsführer der Filmtheaterbetriebe Spickert. „Es war lange bekannt, dass das Kino schließt“, sagt Noreiks. Im Juli 2022 hatte der Betreiber gegenüber dieser Redaktion angekündigt, dass sich Mannheims erstes Multiplex-Kino nicht mehr wirtschaftlich führen lasse. Die Gäste hätten es schade gefunden, am Dienstagabend habe es aber keine Reaktionen mehr gegeben.

Kinofans möchte Noreiks beruhigen: „Das Kino geht nicht verloren“, sagt er. Denn das Cinemaxx in N7 ist nur wenige Gehminuten entfernt. Dort finden Filmfans in Zukunft ein breites Angebot. „Wir haben uns entschlossen, alles zu konzentrieren“, sagt Noreiks. An Filmauswahl werde nichts verloren gehen.

Schild ausgetauscht

Etwas ändert sich aber doch: In N7 wird aus Cinemaxx Cineplex. Die großen roten Buchstaben an der Fassade sind am Donnerstag ausgetauscht worden. Jetzt prangt der Schriftzug „Cineplex“ über den Türen. „Wir wollen, dass der Name weiter besteht“, erklärt Noreiks den Wechsel. Denn die Cineplex-Gruppe wurde 1996 in der Region gegründet. 1997 eröffnete das erste Cineplex-Kino in Mannheim.

Nicht nur den Namen erbt das Kino in N7 vom Traditionshaus auf den Planken. Ein Teil der Einrichtung zieht ebenfalls um. Sessel, Technik und Leinwände werden im Lauf der kommenden Wochen im alten Gebäude ausgebaut. Sie werden in N7 und den beiden anderen Cineplex-Kinos in Bruchsal und Neustadt weiterverwendet.

Die Umbauarbeiten sind auch der Grund für das Aus im Mai auf den Planken. Denn der Mietvertrag für das Kino läuft bis 30. Juni. „Wir müssen die Immobilie vertragsgemäß hinterlassen“, erklärt Noreiks. Für den Ausbau und Umzug der Einrichtung braucht der Kinobetreiber Zeit.

Das Kino-Team von den Planken zieht ebenfalls mit um. „Wir haben keine Kündigungen ausgesprochen“, sagt Noreiks. Die Mitarbeiter auf den Planken werden in N7 weiterbeschäftigt. Dort empfängt das Team Filmfans bald in neu renovierten Sälen. Noreiks will in das Kino in N7 weiter investieren. Noch mehr Komfort für die Kinobesucherinnen und -besucher soll es dort geben. „Wir haben auf sehr vielen Sesseln Probe gesessen“, sagt Noreiks. Der Kinobetreiber möchte weitere 4D-Sitze mit verstellbarer Rücken- und Beinlehne einbauen lassen.

Was es sonst Neues im Cineplex geben wird? „Ich möchte nicht zu viel verraten“, sagt der Geschäftsführer. Auf Exkursionen in andere Länder habe er aber viele Eindrücke gesammelt. Was mit dem Gebäude auf den Planken passiert, ist noch unklar. Karin Stellwaag, Besitzerin der Immobilie, in der das Cineplex lange Jahre einen Platz hatte, träumt davon, dass weiterhin Kultur dort ihren Platz finden.