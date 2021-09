Vorstandsmitglied Christian Hötting will Kreisvorsitzender der Mannheimer CDU werden. Das teilte der 45-jährige Justizfachwirt am Dienstag mit, nachdem er am Abend zuvor den Kreisvorstand informiert hatte. Hötting ist seit 2016 Pressesprecher der CDU Mannheim, zudem Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) und des Ortsverbandes Nordost.

