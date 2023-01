Brücke über Mannheimer Rangierbahnhof wird teilgesperrt

Mannheim. Die Autobrücke über den Mannheimer Rangierbahnhof muss gesperrt werden. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, wurde bei einer Routinekontrolle der Brücke, über die die Bundestraße 38a führt, Schäden an der Übergangskonstruktion festgestellt. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssen kurzfristig Stahlbauarbeiten durchgeführt werden. Die Schäden befinden sich an der Stahlkonstruktion in Fahrtrichtung Neckarau/Hafen2.

Wie der Mannheimer Rangierbahnhof angebunden wird, ist offen. © B. Zinke

Geschwindigkeit wird reduziert

Laut Regierungspräsidium beginnen die Arbeiten am Montag gegen 13 Uhr. Von Dienstag bis Donnerstag werden die Instandsetzungsarbeiten jeweils zwischen 9 und 20 Uhr durchgeführt. Während der Arbeiten wird der Verkehr im Bereich der Brücke einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt.

Alle Zu- und Abfahrten der B 38a bleiben befahrbar. Um die Übergangskonstruktionen nicht weiter zu beschädigen, wird die Geschwindigkeit im Bereich der Brücke in beide Fahrtrichtungen auf 50 Stundenkilometer reduziert werden.

Nächstes Jahr größere Baustelle

Wie das Regierungspräsidium mitteilt, dient die Übergangskonstruktion einer Brücke dazu, dass sich die Brücke bei Wärme im Sommer ausdehnen und bei Kälte im Winter wieder zusammenziehen kann, ohne dass eine Lücke im Bereich der Fahrbahn entsteht. Der Austausch aller vier Übergangskonstruktionen ist für das kommende Jahr vorgesehen.