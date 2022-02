Brand in Mannheimer Neckarstadt - Wohnungsinhaber erliegt seinen Verletzungen

Mannheim. Aus bisher unbekannter Ursache ist am Dienstabend eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Mannheim-Neckarstadt in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer um 22.51 Uhr in der Wohnung in der Waldhofstraße Ecke Untermühlaustraße aus. Der Feuerwehr gelang es, mehrere Personen aus dem Mehrfamilienhaus rechtzeitig zu retten.

Der Inhaber der Wohnung, die in Brand geraten war, wurde jedoch schwer verletzt und musste noch vor Ort reanimiert werden. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach Angaben vom Mittag erlag der Mann dort heute Morgen seinen Verletzungen.

Eine weitere Person war in der Nacht von der Feuerwehr aus dem 1. Obergeschoss mit der Drehleiter gerettet worden. Mindestens drei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung, konnten aber nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden.

Bis zu 50 Anwohner wurden kurzfristig durch den Rettungsdienst und die Polizei in zwei bereitgestellten Bussen der RNV betreut. Nach Ende der Löscharbeiten konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Gegen 00.47 Uhr wurden die Sperrungen aufgehoben und der Verkehr wurde wieder frei gegeben. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

