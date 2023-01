Brand in Kaffeerösterei in Mannheim-Neckarau

Mannheim. In einer Kaffeerösterei in Mannheim-Neckarau hat es am Freitag Mittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes etwa 40 Personen im Gebäude in der Floßwörthstraße auf. Offenbar überhitzte ein Abzugsrohr und es kam zu größerer Rauchentwicklung. Der Inhaber alarmierte daraufhin die Feuerwehr, die den Brand schnell beseitigte. Die Personen im Gebäude konnten den Gefahrenbereich selbstständig verlassen.

Verletzt wurde dabei niemand. Lediglich der Inhaber wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Nachdem das Gebäude gelüftet wurde, konnte alle Personen wieder in die Rösterei zurückkehren. An der Röstanlage entstand ein geringer Sachschaden.